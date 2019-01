Agustina Kämpfer explotó porque la bautizaron "chancha blanca"

Kämpfer no se quedó callada y se defendió en las redes sociales. “Me insultaron y me prejuzgaron siempre, y ahora llegaron al punto de inventar que me llaman ‘chancha blanca’. Yo no espero que me defiendan, pero que defiendan al agresor, ¿no será mucho?”.

ADEMÁS:

El motivo por el cual ella argumenta que la dejaron afuera de Incorrectas fue por su pelea con Eduardo Feinmann, a quien denunció por “hostigamiento”, dado que éste pedía por las redes sociales que rinda cuentas en la justicia como ex novia del ex vicepresidente, Amado Boudou.

“Y para cerrar, insistió: todos tenemos la libertad de pensar lo que nos plazca, pero agredir al otro por aquello que pensamos de él... eso es otra cosa”, contó y en horas de la tarde de ayer recibió el apoyo del colectivo Periodistas Argentinas pidiendo a las autoridades del canal la reincorporación de Kámpfer a su lugar de trabajo”.