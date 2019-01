“Juan (Darthés) tiene que volver por una querella iniciada a la señorita Coacci y también por la demanda que le inició a Calu Rivero. Vamos a tratar de sortear la situación si hay un escrache. Utilizaremos todas las armas a nuestro alcance por si hay algún tipo de manifestación, para tratar de evitarla”, aseguró el abogado quien está pendiente por posibles manifestaciones en contra del actor.

Burlando manifestó gran preocupación por su defendido para cuando arribe al país: “Juan está muy preocupado. Los temores están. Es más, él no entiende por qué si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de culpabilidad en este caso, tiene que pasar por un proceso de detención por tres meses (en Nicaragua). No lo entiende. Lo que vivió Darthés en Argentina es violento, brutal. Es un exiliado del país. Se tuvo que ir porque puede sufrir una situación no deseada”, concluyó.

La causa en Nicaragua sigue. Se levantó la feria judicial el 7 de enero pasado y todavía no hay novedades sobre al denuncia de Thelma Fardin por violación contra Juan Darthés cuando estaban en una gira en 2009 con Patito Feo.i