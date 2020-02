El descargo de Jimena Barón por las críticas a la letra de "Put@"

"Que los niños, que mi hijo... Mi hijo escucha música. Hay que respetar la manera de ser mamás de todas", argumentó.

Y afirmó: "No soy ejemplo de nada yo, no soy ejemplo de una chota. No se hagan mala sangre real".

"Hay un montón de artistas, pueden escuchar y analizar otras letras que valgan la pena. No se hagan mala sangre, escuchen otra gente, punto", explicó certera. "Quería que estén contentos muchas y muchos. Si una piba va a bailar vestida como le gusta y orgullosa como lo es, esa es mi única meta. Yo laburo para los que les gusta", finalizó Jimena.