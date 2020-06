El desconsolado llanto de Lola Latorre al recordar la infidelidad de su padre

Entre lágrimas, la joven recordó el momento duro que atravesó su familia cuando se conoció la infidelidad de Diego Latorre: “Me cuesta hablar mucho del tema. No fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Mi papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta mucho la relación con mi papá, no tengo una buena relación, pero intento cada día superarlo”, dijo mientras no paraba de llorar.

Y Lola continuó: #Sigue siendo mi papá, a pesar de todo lo que pasó. Yo lo amo, pero esto me rompió el corazón. Hoy en día sigo frustrada, enojada, lo miro y digo ‘no’. Creo que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta”.

En cuanto a su madre Yanina, Lola señaló: “Mi mamá es súper guerrera. Me enseñó a ser fuerte y estas cosas no hay que normalizarlas, pero pasan”.