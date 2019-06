El día del estreno de Toy Story 4, Pixar presentó "Soul"

Pero como si esto fuera a poco, Pixar aprovechó la efervescencia del estreno de Toy Story 4 para promocionar su próximo film, al que titularon Soul (Alma), que se sumará a la ya anunciada Unidos (Onward).

ADEMÁS:

Como para confirmar que Toy Story 4 será la última secuela que producirán, al menos hasta que sus nuevas películas generen interés en continuaciones, Soul es una historia original que llegará a los cines del mundo en junio de 2020 y según sus creadores intentará ahondar en “las preguntas importantes de la vida”.

“¿Alguna vez te has preguntado acerca del origen de tus sueños, intereses y pasiones? ¿Qué es aquello que te hace único? En 2020 Pixar Animation Studios viaja desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos para encontrar las respuestas a los interrogantes más importantes de nuestras vidas”, indica el primer adelanto de la película, de la que no se han divulgado aún las imágenes.

Como para aumentar el interés, Pixar reveló que Soul está dirigida por Pete Docter, el responsable de Up: Una Aventura de Altura (Up, 2009) e Intensa-mente(Inside Out, 2015), ambas ganadoras del premio Oscar.