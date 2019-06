Porque, hay que decirlo, no hay ni jamás habrá una serie de films como Toy Story, que fue la pionera, elevó la apuesta con cada entrega y logró reinventarse una y otra vez sin defraudar. Hay, sí, otras trilogías de films animados que se han destacado como Madagascar o Cómo Entrenar a tu Dragón, pero que se notaban un tanto desgastadas hacia el final.

En este caso, y todavía con gente que no había terminado de secarse las lágrimas después de ver la tercera entrega, llegó una cuarta que logra algo que parecía imposible: mantener, e incluso superar por tramos a las anteriores.

En esta ocasión, Pixar lo ha hecho nuevamente bien, esperando casi una década para pulir a fondo un guión que casi no tiene baches, que incorpora nuevos personajes a una historia por demás rica, y que deja en claro que de ahora en más, nada será igual de cara a futuras historias, como una de esas marcas que quedan en el cuerpo y que nos recuerdan de grandes que ese día ocurrió.

El argumento de esta nueva entrega se ubica poco después de la tercera, con los juguetes de Andy ya incorporados a la casa de Bonnie, aunque Woody no la está pasando nada bien. Y es que la nena, a pesar de la ilusión inicial, ha dejado relegado al vaquero a un placard. Sin embargo, él no se deja vencer por la adversidad y escapa de la casa para acompañarla en su ingreso al jardín de infantes, donde la ayuda a construir un nuevo muñeco: Forky. El mismo “amigo fiel” de siempre, aunque no sea correspondido.

Sin embargo, en un viaje de placer, Forky se escapa de la casa rodante donde viaja la nena con su familia y el comisario no duda un segundo en ir tras él, dando inicio a una nueva aventura a gran escala, en la que no tardará en encontrar a su viejo amor: la pastorcita Betty (Bo Peep en la original) y conocer a una serie de muñecos un tanto tétricos, liderados por Gabby Gabby, que le complicarán un poco el panorama.

Si bien, la impresión inicial de muchos espectadores potenciales podría ser la de “con Toy Story 3 la cerraban perfecto, no hacía falta una cuarta”, lo cierto es que la película que marca el debut en el largometraje de Joss Cooley –que hasta ahora sólo había estrenado el corto La primera cita de Riley (Riley´s first date, 2015) basado en los personajes de Intensa-mente (Inside Out, 2015)- supera a la anterior o al menos mantiene los niveles de humor y emotividad en todo momento, e incluso le agrega un poco de terror (calma, no asusta a nadie), como ya pasó en el primer film.

Como frutilla del postre, y si esto es posible dado que los principales impulsores de la salida al cine no sean los adultos, se recomienda enfáticamente la versión con la voces originales de Tom Hanks, Tim Alllen, Joan Cusack, y el resto de la pandilla, a los que se les unen en esta ocasión el director Jordan Peele, y los actores Keanu Reeves, Christina Hendricks, Keegan-Michael Key, y Tony Hale como “Forky”.

Ficha técnica

Título original: Toy Story 4 (Estados Unidos/2019). Dirección: Josh Cooley. Guión: Andrew Stanton y Stephany Folsom. Fotografía: Patrick Lin y Jean-Claude Kalache. Edición: Axel Geddes. Música: Randy Newman. Elenco (voces originales de) Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Madeleine McGraw, Christina Hendricks, Jordan Peele, Keanu Reeves, Ally Maki, Jay Hernandez, Joan Cusack, Emily Davis, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Don Rickles, Jeff Garlin, Laurie Metcalf, Steve Purcell, Mel Brooks, Alan Oppenheimer, Carol Burnett, Betty White, Carl Reiner, Bill Hader, Patricia Arquette, Timothy Dalton y Flea. Distribuidora: Disney. Duración: 100 minutos. Apta para todo público.