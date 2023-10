El ex de Fátima Florez vio venir al "León" hace 30 años

Más de 30 años después, el tema musical toma otra dimensión y se revaloriza ante el romance de la actriz y humorista con Javier Milei, candidato presidencial por "La Libertad Avanza".

Pimienta latina

"Pimienta Latina" fue una agrupación creada por Norberto Marcos, que trabajó mucho en el exterior, fundamentalmente en Ecuador, Peru, Bolivia, en Paraguay junto a Beto César y en Panamá donde actuaron con Vilma Palma e Vampiros.

En Argentina -además de sus shows en vivo- realizaron muchas presentaciones televisión: "La Noche del Domingo", "Feliz Domingo" y especialmente en "Ritmo de la Noche", el programa que condujo Marcelo Tinelli por Telefe entre 1991 y 1994.

También tuvieron apariciones en cine, como en la película "Extermineitors III, la gran pelea final", junto a Guillermo Francella, Adriana Salgueiro y Héctor Echavarria, entre otros

image.png Norberto Marcos y Fátima Florez, su expareja

¿La Cumbia de Milei?

La letra de "Me come el León" -compuesta por Norberto Marcos- cuenta una particular historia con "El Rey de la Selva" que se volvió "un gato mimoso", justamente como fue apodado Javier Milei por Miriam Bregman durante el último Debate Presidencial del domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho.

"Ay... Ay mamá... Ay mamá... Ay mama... ay...

Buscando una solución, dio una idea el hombre bala / Buscando una solución, dio una idea el hombre bala

Ponlo para que reaccione con el tigre de bengala / Ponlo para que reaccione con el tigre de bengala

Más todo paso al revés, el tigre que era famoso / por su gran ferocidad, se volvió un gato mimoso

¡Ay mamá me come el león!, ¡ay mamá que se la come! / ¡Ay mamá me come el león!, ¡ay mamá que se la come!

Le tiró de la melena, y no logra que reaccione / Le tiró de la melena, ay mamá y no logra que reaccione

¿Que le pasara al león? sólo caza mariposas / ¿Que le pasara al león? solo caza mariposas

La piel se le esta poniendo, color rosa, color rosa

La piel se le esta poniendo, ay mamá, color rosa, color rosa

Ay mamá...

¡Ay mamá me come el león!, ¡ay mamá que se la come!

¡Ay mamá me come el león!, ¡ay mamá que se la come!

Le tiro de la melena, ....... / Le tiro de la melena, ay mamá ......

¿Que le pasará al león? sólo caza mariposas / ¿Que le pasará al león? solo caza mariposas

La piel se le esta poniendo, color rosa, color rosa

La piel se le esta poniendo, ay mamá, color rosa, color rosa..."

El video de "Me come el León" en "Ritmo de la Noche" fue posteado en la cuenta personal de Instagram de la cantante Karen Salas Correa, integrante original de "Pimienta Latina" y de la versión año 2000 de "Las Primas", grupo que compartió con Fátima Florez, a pesar que la imitadora insiste en negar su participación en la agrupación.

Junto al video, la cantante escribió "Mi amigo Norberto Marcos gran visionario … esta canción la compuso hace 30 años y así la canté en el programa de Ritmo de la Noche @marcelotinelli Hoy pasa a ser la cumbia de…. Milei" #karensalascorrea #lasprimasdel2000 #lacumbiademilei

Con el resurgimiento de "Me come el León" (o "La Cumbia de Milei") surge la pregunta ¿será el tema de las inminentes elecciones?