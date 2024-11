El fuerte descargo de Wanda Nara tras las críticas por su relación con L-Gante

“La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”, comenzó diciendo Wanda.

image.png

“Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”, destacó la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). Y agregó: “Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy”.

Por otra parte, en una parte de su comunicado explica los motivos de sus últimas decisiones: “No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, sentenció. “Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino”.

Para finalizar, hizo mención a Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López, y a Francesca e Isabella, las niñas que tuvo con Icardi: “No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluyó.

image.png

Toda la polémica empezó cuando Wanda Nara y L-Gante protagonizaron un vivo de Instagram donde se mostraron a los besos mientras hablaban con sus seguidores. “Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”, anticipó Elián Valenzuela.

Y si bien no llegaron al objetivo, él procedió a besarla. “Es que no aguanté más”, se justificó. Como para que quede bien clara la relación, la conductora de Telefe le preguntó en pleno vivo si lo amaba. “Te amo”, le confesó ella, para que él volviera a besarla.