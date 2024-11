"Bake Off: Famosos": un mal pionono eliminó a Ángela Leiva

Embed

Ángela le presentó su preparación al jurado e inmediatamente ellos señalaron que su bizcocho estaba roto. Luego de la degustación, Damián Betular aclaró que la buttercream era muy dulce como para haberle sumado mermelada, pero explicó en que ese no era el verdadero problema del pionono “Es el agua de rosas. Es mucho. O era bueno el extracto... era para una gota. Es olor a cartel”.

image.png

Luego de haber sido llamada junto con Damián de Santo y Gastón Edul, Ángela Leiva se convirtió en la novena eliminada de "Bake Off Famosos". El jurado especialista en repostería justificó la desición que tomó con sus colegas "Tu letra estuvo bien y después empezaron las complicaciones. Los profiteroles casi que te dejaron en el último lugar y este arrollado tuvo inconvenientes en el relleno".

image.png

La cantante anunció que, al igual que en su anterior eliminación, iba a largarse a llorar, y en su despedida recibió muchísimos elogios de parte del jurado por su calidad humana.

Christophe Krywonis le aseguró a Ángela que "Antes de grabar te miro y sos alegría con tu espotaneidad y generosidad, tu canto, tu alegría de la vida nos llenó de buen humor muchas veces. Que te vayas es un hueco enorme en la carpa " ]]\\\ , .

Por su parte, Damián Betular expresó "Sos tan buena compañera y predispuesta a desdramatizar. Tenés una luz que cambia el mal humor . Es lindo que Bake Off haya tenido la oportunidad de tener una participante tan linda como vos".

image.png

"Sos genial, emotiva, expresiva y cariñosa. Me hice fan de vos y me cuesta este momento, no quiero que se vaya ninguno. Sos divina y te merecés lo mejor, seguí con la pastelería porque te gusta" fue la opinión que Maru Botana le dio a la cantante.

A pura lágrima Ángela Leiva expresó -nuevamente- su gratitud por haber podido participar en el reality pastelero"Me encanta lo que me dicen. Como nos pasa a todos, no todos los días son buenos. Pero al llegar acá a grabar di lo mejor de mí, todo y más. Me encantó conocerlos a todos como profesionales y personas. Ojalá que les hayan gustado mis compañeros a todos".

Como sucede habitualmente, Wanda Nara fue la última en despedirse de Ángela, "Ya vivimos lo que es estar sin vos. Tus carcajadas hacen falta. Das luz, amor y todos te amamos".