El Hotel de los Famosos 2: los nombres de los 16 confirmados

Pampita y el Chino.jpg Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro "El Chino" Leunis

Mientras Telefe sorprende diariamente con el rating con de la nueva edición de "Gran Hermano", El Trece analiza el momento oportuno para realizar el lanzamiento de esta segunda temporada de "El Hotel de los Famosos" y que no sea afectada por el reality de "la casa más famosa del mundo".

El periodista Sebastián "Pampito" Perelló Aciar confirmó desde su cuenta de Twitter la lista completa de las personalidades que entrarán a "El hotel de los famosos 2", que hoy estarán haciendo las fotos publicitarias y las promociones para El Trece.

Pampito Lista completa.jpg

Luego de una intensa búsqueda, estos son los 16 elegidos que competirán con sus estrategias y los juegos de destreza física, por el premio mayor del reality "El hotel de los famosos 2": Charlotte Caniggia, la hermana de Alex, el primer campeón; Delfina Gerez Bosco, la exbañera de "El Muro Infernal"; la actriz Rocío Marengo, la patinadora e influencer Florencia Moyano, el actor y cantante venezolano Fernando Carrillo -ex de Catherine Fulop, que abrió su cuenta en OnlyFans-; el actor Alejo Ortiz; Federico Barón, actor y hermano menor de Jimena Barón; el boxeador Martín Coggi; Mimi Alvarado, novia de "El Tirri"; la vedette uruguaya Abigail Pereyra; la ex "Gran Hermano" Marian Farjat; la cantautora Érica García; el conductor Emiliano Rella; el actor e influencer tucumano Enzo Aguilar; el exfutbolista Sebastián Cobelli (ex de la vedette Fernanda Vives) y Juan Martino, actor y hermano de Majo Martino.

el-hotel-de-los-famosos.jpg

En una entrevista, Leunis -conductor junto a Pampita- se manifestó a favor de que la gente pueda votar y tenga más participación en esta segunda edición: "Me gustaría que el público tenga incidencia. Todo el tiempo me decían 'Está arreglado'. Y creo que tiene que ver con la pasión que genera programa”.

Además ve con buenos ojos que se eliminen las visitas del exterior y de esa manera, conseguir mayor aislamiento de los participantes, que sólo tendrían contacto con los conductores, la producción y los gerentes y jefes del hotel.