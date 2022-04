La asesora de imagen perdió el desafío con obstáculos con la actriz y se despidió del programa, aunque la sorpresa se dio cuando Rodrigo Noya pidió la palabra para manifestar su intención de irse del reality de El Trece después de conocer que su aliada ya no continuaría.

Embed

“Quiero agradecer, porque hay que dar las gracias. Rodri, no te conocía, encontré una persona inteligente, avispada. Te odié, te quise, te odié, te quise, pero la última fue te quise. Me quedo con eso, sos un genio, y me encanta tu personalidad”, dijo Matilda antes de abandonar el programa.

Por su parte, Noya expresó: "Escucharla a Matilda decir todo lo que sucede, creo que nos pasa a todos, y me tiembla la voz porque me costó mucho tomar la decisión de no continuar. Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podría tomar yo".

Y agregó: "No me encuentro en el momento en el que estoy. No me encuentro. Me cuesta porque disfruto mucho este lugar, los juegos, la competencia. Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero no es una decisión que pueda tomar yo”.

Además de Matilda, ya se despidieron del reality Militta Bora, Kate Rodríguez y Nicolás Maiques, además de la decisión personal de Leo García se irse.

RATINGS

Con su gala de eliminación, El Hotel de los Famosos, con picos de 11.1 puntos, fue lo más visto en su franja, por encima de la novela Fugitiva, de Telefé, que contabilizó 9.3.

Además, el encendido del Prime Time se lo repartieron Los Ocho Escalones del Millón, de El Trece, y El Primero de Nosotros, de Telefé.

El programa de preguntas y respuestas llegó a 14.3 puntos contra 13.3 de la ficción liderada por Benjamín Vicuña.