El Hotel de los Famosos: reingresó Militta Bora

"Me emociona mucha esto, me dejó shockeada que me elijan", afirmó Militta al ser la más votada por sus compañeros en el Todos Contra Todos.

En la continuidad de la votación, los demás participantes que esperaban ser votados para reingresar, criticaron la decisión de los Huéspedes al argumentar que haber elegido a Militta Bora "es un plan estratégico porque no tiene tanto peso".

"Si hay alguien que nos cae bien es Militta, el resto afuera", remarcó Martín Salwe.

"La re banco a Militta, quiero que sea parte de la Familia", dijo Alex Caniggia al emitir su voto.

El voto que definió fue el de Emily Lucius, quien seleccionó a Militta y así la cantante se ganó el derecho para regresar como participante.

"Militta te doy la bienvenida otra vez a El Hotel de los Famosos como participante", le dijo el Chino Leunis a modo de recibimiento a la artista como parte del staff.