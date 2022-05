Marcelo Tinelli apuesta fuerte para su regreso a la televisión, con un formato exitoso en todo el mundo. Revelamos en exclusiva todos los detalles.

Marcelo Tinelli decidió apostar fuerte para su regreso a El Trece en la temporada 2022, compró el formato del show televisivo inglés "Canta Conmigo Ahora" ("All Together Now"), un concurso musical estrenado en la BBC en enero de 2018.