Por lo pronto, Nicole Neumann no le dejó pasar al periodista político Ernesto Tenembaum una broma que a ella le cayó muy mal cuando dijo en tono jocoso en su programa de radio en la FM Radio Con Vos: “¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos?: La verdad es que Nicole no se la banca a Jimena. O no se banca la situación, con un novio en el medio. (...) Yo creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada...”

Ante estas declaraciones, la top model rechazó ese pensamiento: “Lo que dijo es él poniendo en mí lo que piensa, se ve. La verdad, todavía no puedo creer la teoría de terror que tiró ese hombre. Se ve que solo a él se le cruza por la cabeza semejante bajeza”, dijo la modelo a Ratingcero.com.

ADEMÁS:

Para disimular su incomodidad, Neumann alegó que su alejamiento de Cortá por Lozano se debió a que quería cumplir con compromisos de trabajo en el exterior. Hasta ahí podría ser creíble, pero en enero pasado ella se reincorporó dos semanas después de lo acordado al ciclo cuando comenzó a circular el rumor que la ex mujer de su actual pareja Matías Tasín fue la elegida para reemplazar a Lozano.

La modelo creía que la oportunidad era más para ella mas que para alguien ajeno al staff del ciclo. Un dato cierto es que Telefé no hizo nada para retener a Nicole como panelista. La relación con Kuarzo, la productora, entró en una gran incógnita. Dos son las versiones que andan dando vueltas. La primera de ellas habla de su partida en caso que Jimena Barón se quede como panelista. Y eso pasará, pues son buenos los resultados de Barón, al punto que el ciclo mide más que con la misma Lozano.

La segunda versión es que Nicole retornaría el 25 de febrero próximo, pero con nuevas claúsulas a su contrato, a sugerencia de su representante Mauricio Catarain. Por ahora se sabe que la producción el viernes antes del regreso de Barón, le regló un ramo de flores y quedaron en volver a negociar para que sume en otro ciclo.i