Cortá por Lozano: despidieron a Nicole Neumann del ciclo de Telefe

Es que una de las panelistas del ciclo, Nicole Neumann, había puesto el grito en el cielo ya que al parece quería ocupar ese lugar y no responderle a alguien que no era parte del equipo. Jimena comenzó esta semana como la nueva conductora hasta el regreso de Verónica y la silla de Nicole estuvo vacía.

“Como se negó a ser panelista de @baronjimena (que es un reemplazo) @nikitaneumann quedó fuera de @CortaPorLozano La rajaron’, comenzó diciendo el conductor de Los Angeles a la mañana, Angel de Brito, quien agregó: ‘El viernes le dieron un ramo de flores, fuera del aire, cuando terminó el programa’. Desde la producción dicen que su salida estaba arreglada, sin embargo los allegados a Nicole dan cuenta de su enojo.

Embed Como se negó a ser panelista de @baronjimena (que es un reemplazo) @nikitaneumann quedó fuera de @CortaPorLozano

La rajaron.

El viernes le dieron un ramo de flores, fuera del aire, cuando terminó el programa. pic.twitter.com/28FxRSOJZy — Angel (@AngeldebritoOk) 12 de febrero de 2019

ADEMÁS:

A pesar de la polémica, por ahora Nicole, quien está de vacaciones y en pareja con Matías Tasín, el empresario que salía con Barón en 2015, no habló al respecto. Ese también habría sido uno de los motivos que la llevaron a Nicole a no estar en la misma mesa.

En tanto, el pasado lunes, Jimena se cansó de chicanear a sus nuevos compañeros de trabajo al aire aunque no consiguió dar con ningún dato sobre el paradero de la modelo. “Chicos, consulta visual, porque estoy contando... Me está faltando alguien en el panel, digo. Había una rubia que estaba siempre. Hasta el viernes estuvo y hoy lunes noto una ausencia importante’, ironizó al comienzo del ciclo la intérprete de La Tonta.

Y continuó con su indagatoria al resto de los panelistas: ‘¿Alguien puede contarme que pasó con la señora Nicole Neumann? ¿A qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia?’. Y como si con todo esto no le hubiese alcanzado, en otro momento de la tarde mencionó su noviazgo con Tasín como un posible agravante.

“Me llegaron rumores de que no había mucha buena onda con mi reemplazo de la señora Verónica Lozano, lo cual sería muy extraño porque acá mismo en este estudio yo le hice gancho con mi ex novio’, recordó la actriz.

“Sería muy raro pensar que realmente hay mala onda conmigo que fui más que generosa’. Además, Jimena se mostró desconcertada con las respuestas que recibió por eso. “¿Cuál es la versión oficial? Pregunté en producción y hay silencio. En maquillaje dije el nombre y hubo grillos. Se fue de vacaciones, volvió y ahora se vuelve a ir... lunes”, lanzó con mucho misterio e ironía.