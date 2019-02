Con muchos nervios, la cantante comenzó el programa agredeciendo el apoyo de la producción y de Lozano por proponerla como reemplazante. Sin embargo, no pasó desaparecibida la ausencia de Nicole Neumann en el panel y Barón lo hizo notar.

"Me está faltando alguien. Había una rubia, que no es Lizy Tagliani. Vino hasta el viernes y hoy noto una ausencia importante. ¿Alguien me puede decir qué pasó con la señora Nicole Neumann? Quiero saber a qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia", preguntó.

Si bien los integrantes del panel aseguraron que la modelo también se tomó vacaciones, Jimena habló de las versiones que indicaban que la ex mujer de Fabián Cubero no quería compartir el programa con ella.

"Me llegaron rumores de que no habría buena onda, o mucha gracia, en mi reemplazo a la señora Verónica Lozano. Lo cual sería muy extraño porque en este mismo estudio le hice el gancho con mi ex, le está yendo muy bien, y sería muy raro pensar que hay una mala onda conmigo que fui bastante generosa", bromeó sobra la relación de la modelo con Matías Tasín.

Frente a esto, el periodista Nicolás Peralta informó que Neumann está de viaje, y precisó que “tiene que ver con un trabajo internacional. Si todo avanza, esta semana te podemos dar indicios".

Al comenzar a circular los rumores, la misma modelo había aclarado que sus vacaciones estaban programadas y pautas de ante mano con la producción del ciclo.

Barón también aprovechó la ocasión al frente del programa para hablar sobre la polémica que protagonizó con Julia Mengolini, quien la criticó por mostrar su cola en las redes sociales y hacer bandera del feminismo.

"Primero, hay que hacerse cargo que lo escribió como pie de foto y fue un bardeo hacia a mí. Ahí, ya me la estás agitando. No es buena onda poner eso", comentó sobre el posteo que había hecho la periodista. "Lo que a mí me molesta hoy es que después dicen que está todo bien. No, decilo con mala onda, pero hacete cargo de que me estás matando, que no es copado", continuó Jimena.

Barón no estuvo sola en la conducción del programa, sino que contó con la ayuda de un asistente personal muy especial: su hijo Morrison (Momo).