El insólito episodio que vivió Sofía Jiménez en su hogar y la hizo llorar en un video

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la actriz reveló que compró un nuevo producto que no cumplió con sus expectativas. “¡Qué bronca! Miren esto o sea... se me sale todo. ¡Quiero llorar!”, expresó al ver su tender roto y su ropa en el piso.

Visiblemente afectada por la situación, la expareja de Juan Martín del Potro intentó motivarse para salir adelante y señaló: “Soy literalmente yo en mis vínculos amorosos, necesito ayuda. Esto no va a ser más fuerte que yo”.

Acto seguido, gracias a la colaboración de la gente que la sigue, la joven logró solucionar el problema y se emocionó: “¡Me terminé lastimando un poquito pero bien! ¡Están todos los palitos, flojitos pero están! Gracias por la contención del otro lado, ¡son lo más! No sé qué haría sin ustedes”.

Sofía Jujuy Jiménez: "No voy a hacer famoso a mi nuevo novio, así no se le suben los humos"

La modelo aseguró que conoció a otro hombre, tras la desilusión que vivió con la infidelidad de su ex, Bautista Bello, cuando lo encontraron besando a otra chica en un boliche de Brasil.

"Conocí otra persona que no es de los medios, muy tranquilo, no es famoso. No lo vamos a hacer famoso así, no se le suben los humos", aseguró al influencer. "No quiero quemar nada, estuve chongueando hasta que conocí a este y todas las otras velitas las dejé ahí", reveló "Jujuy", que destacó que su nuevo novio "es inteligente".

Por otro lado, agregó: "Me gusta que puedo charlar de todo, transmite, comunica. Es administrador de empresas, tiene su marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando, aunque el título de novios me da pánico". Para finalizar, sentenció: "Mi ex rompió los códigos de la base de la relación, así que el próximo que venga, las cosas se hablan"