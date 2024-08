La China Suárez, separada de Lauty Gram: "¿Cuernos o no cuernos?"

La China también afirmó que un novio suyo puede irse un fin de semana con amigos de campamento, jugar a los videojuegos, ir con su familia de vacaciones y sin ella o asistir a una fiesta a la que ella no fue invitada. Sin embargo, puso un gran no cuando le preguntaron si su novio tiene permiso para quedarse fuera sin avisarle de antemano. Eso si que no lo negocia.

En la misma red social continuó haciendo challenges. “¿Qué tipo de novia soy?, preguntó, mientras aparecían opciones como “la tóxica”, “la que necesita amor 24/7″ o “la buena onda”. ¿La respuesta que obtuvo? “La engañada”, recibió como respuesta.

El tercer desafío que aceptó, de los muchos que son populares en la red social, es uno en donde le preguntan qué considera que es un engaño cuando está en pareja. “¿Cuernos o no cuernos?”, le preguntan, mientras la China adelanta lo que sucederá con un “me indigné, perdón”.

Entre las cuestiones que considera como infidelidades están el besarse con otra persona en un juego, que alguien le haga a su pareja un striptease y que piense en alguien más cuando está teniendo relaciones sexuales con ella.

¿Qué hechos no considera la ex Casi Ángeles que no son ponerle los cuernos? Que su novio busque consuelo en otra persona en un mal momento y que salude a una expareja en su cumpleaños.

De todos modos, terminó abandonando el juego, en clara referencia a que eso ya la supera, cuando le preguntaron si era un engaño que “que chatee con una persona en una aplicación de citas”.

Marcos Ginocchio reveló cuál es su vínculo con la China Suárez

El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, se sinceró sobre su relación con la China Suárez tras los rumores que sostienen que mantienen una relación secreta. El salteño brindó declaraciones a un móvil de Implacables (El nueve) y habló sobre todo.

“Estoy muy feliz, aunque no he tenido mucho tiempo para otras actividades", confesó sobre sus estudios de abogacía, la carrera de la cual se tomó una pausa durante su estadía en la casa de Gran Hermano.

"Mi carrera está ocupando la mayor parte de mi tiempo. Curso aquí, pero rindo en otro lugar, así que estoy yendo y viniendo constantemente", explicó en el programa conducido por Susana Roccasalvo.

La movilera le consultó a Marcos sobre su faltazo en la final de la última edición del reality de Telefe, algo que ocasionó bastante controversia en redes sociales, donde muchos lo tildaron de ‘malagradecido’ con la productora que lo descubrió: “No pude asistir porque justo en ese momento estaba rindiendo exámenes”.

Luego, la periodista le preguntó algo que sus fanáticos mueren por saber, que es si tiene una relación con la China Suárez. El salteño aprovechó para aclarar cuál es su relación con la actriz de ‘Casi Ángeles’, con quien se rumorea que mantiene una relación secreta, luego de que ella publicará fotos de él y luego las eliminara.

“Con la China somos muy buenos amigos. Eugenia es una capa”, confesó.

También habló de su relación con los nuevos hermanitos y se refirió al último ganador de GH, Bautista Mascia: “Bauti es un capo. Me cayó muy bien".

”Me dijo que dentro de la casa él pudo disfrutar muchas cosas, que no se amargó tanto y está bueno eso, disfrutar de los momentos más allá de que sea una competencia", aseguró.