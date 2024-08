Beto Casella anunció la renuncia de Tamara Pettinato: qué dijo la panelista

Este lunes, la panelista habría tomado una drástica decisión con respecto al programa de Beto Casella, en la pantalla de El Nueve, que luego ella misma desmintió. “No vuelvo”, le comunicó la hija de Roberto Pettinato al conductor mientras éste participaba de Bondi, el ciclo de streaming de Ángel de Brito.

En ese momento, Casella hablaba de todo lo acontecido el viernes cuando, en vivo, recibió un mensaje que lo sorprendió tanto a él como a quienes se encontraban haciendo el programa. “Esto es minuto a minuto”, dijo el periodista mientras leía textual el mensaje de Tamara: “No vuelvo. Después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen…”.

BETO LO ANUNCIÓ EN #BONDI: TAMARA PETTINATO FUERA DE BENDITA



— Bondi (@bondi_liveok) August 19, 2024

Completamente estupefacto por el mensaje, Casella expresó: “La idea era preservarla a ella. Yo no la puedo despedir. Entiendo que se está yendo sola”. Y luego siguió: "Los dos días anteriores a la aparición del video ya veníamos con los mensajes de Alberto y los golpes a Fabiola [Yañez] y yo le vi la cara y no la hice opinar. Hasta esa delicadeza tuve, mejor no la podemos tratar”, siguió.

Según parece, Tamara estaba en desacuerdo con algunas actitudes de la producción de Bendita TV y habría decidido renunciar al ciclo de El Nueve. “Hay irritación, la palabra es esa. Por lo cual hoy temprano le dije a mi productor ejecutivo: ‘Me parece que Tamara debería tomarse unos días’. No es lo mismo que aparezca hoy, que aparezca el jueves”, relató Beto.

“Esa misma noche no tuve ninguna novedad. Tamara es especial, es inexpresiva. ¿Yo tengo que escribirle o ella, que está en medio de un quilombo inédito, tiene que llamar a la producción, si quiere al conductor?”, le preguntó Casella al resto de los integrantes de Bondi.

De inmediato, contó que fue después de dos días que Pettinato se comunicó con él. “Me manda mensaje y me dice que iba a salir a hablar, que si quería que lo haga en Bendita. Le dije que me daba lo mismo, medio punto más o menos de rating no me suma nada”, le respondió el conductor.

Luego de advertir que su función como conductor es preguntar, Casella reflexionó: “Tampoco la puedo acribillar. Tengo que manejar ese tono”.

Respecto al discurso de Tamara, el periodista opinó: “Creo que tanto en su breve monólogo como en su aparición de Bendita fue como mandona y soberbia, pero esto es opinable”.

LA PALABRA DE TAMARA PETTINATO tras el escándalo con Beto Casella

"No renuncié"



"No renuncié"



— América TV (@AmericaTV) August 19, 2024

Lejos de bajar las aguas, las palabras de Beto Casella en Bondi generaron un nuevo escándalo y varios integrantes y ex miembros del staff de Bendita alzaron la voz en A la tarde, por América TV.

Nai Awada aseguró que a ella la echaron por un tuit donde criticaba a una compañera y Franco Casella (que hasta hace poco formó parte de la producción) advirtió: “La verdad que me apena por el grupo de Bendita. Cuando hay un problema, hay un grupo de contención. Es decir: ‘Che, mirá, esto es muy fuerte, no sé si conviene que salgas al aire’”.

Mientras que Luis Bremer se comunicó con Tamara Pettinato y le preguntó si era cierto que había renunciado: “Me dice tres palabras: ‘No. No renuncié’. Inmediatamente le pregunto si le pidieron que no vaya esta semana y me contesta: ‘Sí’”, leyó el panelista mientras Karina Mazzocco reflexionaba sobre el mensaje: “Suena a suspensión”.

A través de su cuenta de Instagram, Tamara Pettinato también desmintió a Casella: “Aclaro que nunca renuncié a Bendita. Tampoco tengo planeado renunciar. Ni cerca de pensar en algo así en este momento”.

Por el momento, desde El Nueve no confirmaron la salida de la panelista de Bendita y se espera qué dirá Casella en las próximas horas