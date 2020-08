El mensaje de Homero Pettinato por el regreso de su padre a los medios de comunicación

Luego de cuatro años fuera de los medios de comunicación, Roberto Pettinato se sumó a la grilla de Pop Radio con su programa "Genio o idiota". Uno de sus hijos, no pudo evitar hablar sobre las denuncias que el ex Sumo recibió por parte de varias de sus ex compañeras de trabajo

Tras cuatro años lejos de los medios de comunicación Roberto Pettinato volvió a la radio de la mano de "Pop Radio" con su programa "Genio o idiota", algo que su hijo Homero celebró a través de las redes sociales, aunque no pudo evitar hablar sobre las denuncias que su padre recibió por parte de varias de sus ex compañeras de trabajo.