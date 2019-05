Papá de Agustín y padre de crianza de Pablo, el hijo de su hermano Armando, el Negro manifestó sus ganas de armar una nueva familia con su pareja 33 años menor. “Yo me casaría ya, mañana si Panchito quiere, lo amo como nunca amé a nadie”, afirmó González Oro en diálogo con la revista Gente.

Esa romántica declaración dio pie a que el joven actor revele otra audaz propuesta de González Oro: “También lo amo, pero creo que él lo propone porque sabe que yo prefiero esperar. La segunda vez que salimos a Punta me dijo que se quería casar y adoptar, o subrogar un vientre. Yo no entendía nada. Pero él es así. Hasta le puso nombre a nuestra futura hija, Catalina”, dijo Pancho.

Sonrojado, Oscar González Oro abrió su corazón y explicó: “Por supuesto que me gustaría subrogar un vientre para volver a ser padre, de una nena esta vez. También soy consciente de que estoy grande y la responsabilidad le quedaría a Pancho. Veremos...”, dijo pero aseguró que es un tema que se habla en la intimidad de la pareja.

La pareja pasa sin dudas por el mejor momento y hasta se animaron a hablar de su intimidad. “El Negro es más apasionado que yo”, aseguró el joven actor y productor, quien, junto al periodista convive varios días de la semana en sus respectivos departamentos de Las Lomas de San Isidro y Las Cañitas.

Sincero, González Oro aclaró que al principio la tuvo que “remar en dulce de leche” con Mauro. “En Punta del Este le dije que quería ser su pareja. Me contestó que no estaba en condiciones. Ahí empecé a insistir hasta que lo convencí. Lo jodía... Le decía 'no me lo vas a decir nunca, pero te estás enamorando. Ya no podés vivir sin mí'. Se lo decía en broma, hasta que hace poco me dijo ‘te amo’ (se emociona). Yo, en cambio, se lo repito cada diez minutos", contó.

