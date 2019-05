“La familia quiere que Verónica se detenga y deje de hablar de la intimidad de Sergio. Además, sus hijos y hermanos no reconocen a Verónica como pareja de él’, expresó el representante legal, dejando sentada su postura sobre los dichos y la aparición mediática de Monti.

La novia de Denis cuenta con el asesoramiento de su abogada, la doctora María Regina Pardi, quien la va a representar en el caso de la familia de Sergio Denis.

Al enterarse de que el documento legal había sido enviado, Verónica habló y dijo: “Sí, me llegó el bozal legal, es verdad. No puedo hablar de él como Sergio Denis, ni como Héctor Hoffmann. También hay un video que está circulando, y dice el escrito que no se pueden difundir videos ni audios. Es muy raro el bozal”.

“Para mí esto es la dictadura Hoffmann que me llegó en plena democracia, no puedo decir otra cosa, es la realidad. Con esto de tratar de silenciarme están poniendo mucho más alta mi verdad”, expresó Verónica quien aseguró que mañana se presentará en la Justicia para apelar esta medida que le prohibe hablar.

ADEMÁS:

Cande Ruggeri mostró su figura desde las playas de Punta Cana

Iliana Calabró llego a un acuerdo con viuda de Emilio Disi