Iliana Calabró llego a un acuerdo con viuda de Emilio Disi

“Para mí fue un error de los dos, no es un error solo del hombre. Ella también era grande, sabía que era un tipo casado. Ella lo buscaba, yo doy fe, lo volvía loco, y él también aceptaba”, afirmaba Elvira Ferrer. A partir de esa afirmación se generó un ida y vuelta que derivó en una causa judicial que le inició Iliana a la viuda quien amenazó con presentar pruebas contundentes y testigos para ratificar sus dichos. Es por eso que ante semejante polémica, quien se metió entre ellas fue el productor Carlos Rottemberg quien logró que Iliana decida aceptar la propuesta de resolver el conflicto con Ferrer por vía extrajudicial.

Después de muchas postergaciones, ayer ambas llegaron a las oficinas de Fernando Burlando, abogado de Iliana, y lograron firmar una tregua. Sin entrar en detalles, dada la naturaleza confidencial del acuerdo rubricado, Calabró contó en Los Angeles de la Mañana cómo fue el cordial encuentro: “Nos vimos, nos saludamos. No puedo hablar de estas cosas, pero fue un tiempo largo juntas”.

Por su parte Elvira mantuvo la discreción cuando a la salida de la mediación el notero de LAM le preguntó si continuaba convencida de que Emilio le fue infiel, dado que de de explayarse se enfrentaría al pago de una multa en dinero por incumplir el flamante acuerdo que implica que ninguna hable de la otra: “No voy a hablar de eso”.

Pero además Ferrer le bajó el tono a la controversia con Calabró al asegurar que “tomaría un café con ella”. Por ahora se café parece postergarse, pero lo que sí es cierto es que de ambas partes hubo voluntad para no seguir con una escalada de polémica mediática en la que además no podía haber una defensa por parte de Emilio ya que falleció. A Iliana el acuerdo no le sirvió demasiado ya que lo que quedó instalado es que Elvira tenía pruebas y fue ella quien decidió ponerle un freno y firmar la paz.