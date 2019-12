El Pájaro Caniggia echó a sus hijos del Faena tras durísima pelea

En un primer momento eso fue negado hasta por Fernando Burlando, el abogado del Pájaro, pero después en el programa de Pamela David se mostró un video donde se puede ver y escuchar la pelea.

"Yo tengo la versión de que hubo un episodio pero que no fue con Alex ni con Charlotte, sino con una persona que estaba con ellos", dijo Burlando. Pero enseguida se conoció el materia de la muy fuerte discusión que protagonizaron Claudio Paul y Axel, en la que ambos se dicen de todo. El crudo video fue filmado por un testigo de la pelea y difundido en el programa Pamela a la tarde y en las imágenes, padre e hijo cambian fuertes opiniones sobre la propiedad del inmueble.

"Vos vivís acá y este departamento es mío", asegura Caniggia padre, a los gritos. "No es nada tuyo, andate de acá. Andate, andate rata inmunda", le responde Alex, en el mismo tono. "No es así, esto es mío y no tenés ningún derecho", sigue el ex futbolista, en un clima de máxima tensión.

Pero el ida y vuelta de palabras no terminó ahí porque enseguida le dieron paso a los insultos y en un tono de voz más que elevado. "Sos un desastre. Andá, pelo... Vos sos un desastre", le dice Alex. "Vos tenés que decirle a tu noviecita que cierre el cu...", le responde Claudio Paul, haciendo referencia a Macarena Herrera, que en los últimos días realizó duras declaraciones contra Sofía Bonelli, actual pareja del Pájaro.

"Vos cerrá el cu...", cierra Alex, quien siempre apoyó a Mariana Nannis en el mediático conflicto con su padre. El video finaliza en ese momento, aunque la discusión parece haber continuado. Una vez conocido el video, el periodista Angel de Brito contó que los mellizos habían abandonado el Hotel. "Alex se fue a lo de la suegra y Charlotte a lo del novio", aseguró.

El episodio de la pelea de Claudio con su hijo comenzó, según la palabra de Sofía Bonelli, cuando ella se cruzó en pleno Hotel con Macarena Herrera, la novia de Alexander. En uno de los departamentos viven el ex futbolista y su novia, mientras que en otro, sus hijos, los mellizos Alexander y Charlotte, quienes no tienen una buena relación con Bonelli porque apoyan a su madre, Mariana Nannis, en la denuncia contra Caniggia.

"La voy a denunciar. Es una chica que me atacó varias veces. Esta vez voy a tomar acciones legales porque corrí riesgo", aseguró Sofía y agregó que antes de viajar a México había sufrido otro episodio: "Me increpó con su auto y me amenazó con llevarme puesta". Bonelli afirmó que hay testigos de su acusación y que el hecho que sucedió el martes por la noche fue frente a Charlotte Caniggia, y que "se quedó dura". Al respecto, aclaró que la hija de su pareja jamás la increpó ni fue agresiva con ella. Sin embargo, recibió mensajes de su cuenta de Instagram: "Nunca se animó a hablar conmigo, me escribe por ahí".

Un nuevo escándalo en la vida del Pájaro que revela la pésima relación que tiene por estos días con sus hijos.