En ese sentido, el ex futbolista explicó que está "muy bien" en el plano personal aunque aclaró que "la relación con dos de mis hijos está bien y con el otro es normal que no, por lo que todos saben que ha pasado en los últimos meses", en una clara referencia a Alex, con quien se distanció luego de que Nannis lo acusará de ejercer violencia de género contra ella.

"Está más tranquila la situación de lo que fue hace unos meses. No es una situación fácil y con los hijos siempre hay alguna tensión. En algún momento se podrá recomponer", insistió y consideró que "son cosas que pasan en cualquier familia’.

Sobre esa misma línea, Caniggia se refirió -en una entrevista en ‘Fútbol sin manchas’ por Canal 26- a las graves acusaciones de su ex mujer, al indicar que si bien "nunca lo pasé mal, pero es un tema muy molesto. Eran acusaciones falsas, entonces ¿por qué voy a pasarlo mal?". Asimismo precisó que "jamás estuve en un momento malo, ni deprimido, ni nada por el estilo. Sé bien la persona que soy y la gente que está a mi alrededor y me quieren saben cómo soy; yo no tengo por qué andar dando explicaciones, sino tengo que salir a desmentir cada cosa que salía y eso es una barbaridad".

Sin embargo pareciera que Claudio Paul no es el único que está distanciado de Alex, ya que Charlotte confirmó que no seguirá adelante con el reality "Caniggia Libre" que compartía junto a su hermano mellizo por la pantalla de MTV.

Charlotte celebró este fin de semana sus 27 años en uno de los restaurantes de los García Moritán, en Palermo, en donde Alex brilló por su ausencia. La celebración contó con una gigantesca torta, catering, globos y una ambientación en tonos blanco y rosa, con los que agasajó a sus invitados entre los que se encontraban amigos y seres queridos. Solo faltó su otrora inseparable hermano.