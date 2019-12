El influencer develó que uno de sus ex decidió pedirle legalmente la suma de 14 millones de peso, argumentando que durante el tiempo en el que estuvieron en pareja también mantuvieron una relación laboral. “Pensé que nunca me iba a usar, que nunca me iba a querer sacar plata”, confesó.

"Está reclamando el 30 por ciento de todo lo mío. Dice que hacía gestiones y organización de shows, contenidos audiovisuales, viajes, desarrollo de proyectos, comunicación con medios, asistencias varias, etc. Quiere el 30 por ciento de mis videos de YouTube, de mis canciones, de los viajes que pagué yo", explicó Cirio.

Durante el video de media hora que ya cuenta con más de 750 mil reproducciones, el humorista se muestra más sensible que de costumbre y exhibe su frustración por lo que entiende fue una “traición”. "Yo creo que él me amó hasta que vio la veta económica. Mi peor miedo se hizo realidad. Él atacó directamente ahí usando algo íntimo mío”, se sinceró.

Faraona - Chompiras

Afligida y sorprendida, La Faraona se mostró desilusionada y contó cuánto le afectó esta situación en diálogo con Exitoína: “Tuve miles de pensamientos, desde dejar todo a intentar hablar con él, pero me di cuenta de que la persona con la que estaba no era real. Me costó y la pasé como el culo hasta que lo pude entender".

Y agregó: "El límite fue cuando me intentó silenciar con la carta documento intimándome a que no nombre más ni siquiera las palabras 'mi ex'. ¿14 millones y encima tener que callarme sobre lo que estaba pasando? No”.

“Ya hubo una mediación en la que él reclama 14 millones diciendo que ganaba 900.000 mensuales, lo que sigue ahora es otra mediación y si no se llega a un acuerdo iremos a juicio, pero es un tema que está trabajando mi abogado y yo mucho no me meto”, describió sobre el estado en que se encuentra la acusación en la Justicia.

Un reclamo desmesurado y oportunista

Según explicó el humorista, durante el tiempo que estuvieron en pareja, su ex pareja ahora rebautizada como “El Chompiras” disfrutó de todos los regalos que desinteresadamente recibía de su parte: “Le compré el aire acondicionado, una cafetera carísima, una parrilla eléctrica… ¡de 40 lucas! Le compré un montón de cosas, le equipé la casa. Entonces, además de esto, ¿tengo que pagarle el 30% de mis ganancias?”

Ahora, tras la ruptura, quiere aprovecharse de una situación en la que no existió un contrato laboral sino una simple “ayuda” como puede surgir en cualquier relación de confianza.

“Salvo el primer mes, cuando recién nos conocimos, él siempre estaba ajustado, vivía al límite. Por eso yo le dije: ‘programame un par de shows, google un par de teatros, y llama no sé a Rio Tercero y preguntá si tiene lugar para que Martín Cirio haga un show’. Así programó un par de show, y yo lo ayudaba. ¿Cómo me iba a imaginar que me iba a clavar un cuchillo por la espalda”, relató.

Y agregó: “Lo que quiere hacer creer era que había una relación laboral encubierta, hasta puso que había un horario, que trabajaba de lunes a viernes después de las 15, fines de semana todo el día, full time. Es una locura, encima que lo ayudé y le equipé toda la casa hace esto”.

“A la distancia, lo más triste de todo es que todo esto estaba planeado”, definió Cirio. Una teoría que confirmó horas más tarde a través de su cuenta de Twitter: “Me enteré hace dos días que ni bien cortamos ‘El Chompiras’ se sacó monotributo diciendo que hace producciones teatrales. ¡Todo planeado! Yo haciendo el duelo y mirando rosas de la Oreja de Van Gogh y él planeando la estrategia para llevarse 14 millones. Se acabó”, sentenció.

