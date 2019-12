Pero, aunque sus intervenciones en las redes suelen ser celebradas, en esta ocasión la artista recibió muchas críticas de diversos sectores, por lo que (¿ofendida?) decidió cerrar sus cuentas de Instagram y Twitter.

ADEMÁS:

En diversos ciclos de TV como Confrontados y Bendita, criticaron duramente la actitud de Barón. Mimi, la ex novia del Luciano Giugno, llegó a decir que le parecía “porno”, en tanto que Any Ventura y el licenciado Gabriel Cartañá aseveraron que ese tipo de exposición “erotiza al niño”, hijo del ex futbolista Daniel Osvaldo.

Lo cierto es que Jimena tomó la drástica decisión quizá sino siempre, tal vez hasta que baje la marea y pueda volver a hacer lo que mejor sabe en las redes: provocar.

De todas maneras, los millones de seguidores con los que cuenta en esos medios, y los canjes y contratos que tiene de por medio con diversas empresas, seguramente la lleven a recapacitar y presionar la opción de “reactivar” en breve.