“Me gustaría ponerme de novia y casarme con Chizito. Con Jacobo hace tanto que nos conocemos y nos llevábamos tan bien… Me encanta y yo también a él. Fíjate que a él no se le conoce ninguna pareja, no se le conocen amigas y la única soy yo”, adelantó la mediática. Y, después de tantos años, ella decidió que debían formalizar su relación.

“Después de más de 33 años de una hermosa amistad y romper una cama, decidimos casarnos. ¡Sí! ¡Lo que leen! Nos vamos a casar. ¡Qué lindo! Otra que Pampita”, exclamó en Instagram.

Pese a este anuncio con bombos y platillo, él decidió salir a desmentirla. “La conozco, la quiero mucho a Silvia, es amiga, voy a pasar año nuevo con ella. Yo no me caso con nadie. Estoy enamorado de mi hija”, arremetió Winograd en diálogo con la revista Caras.

Y desarrolló: "Tengo 58 años. Soy grande, ella tiene 60 años. Es una mujer linda pero no es lo que era antes. Es una mujer muy atractiva. A mi me gustan las mujeres más jóvenes. Yo me mantengo bien. Ella nunca me dijo de casarse en privado. Fue por prensa en la televisión"

Hacia el final de su descargo, el célebre Chizito dejó una de sus frases para despejar cualquier tipo de duda al respecto: “Llegué a una edad que no me gusta rendir cuentas a nadie. Convivencia mata amor. Me gusta salir y volver tarde. No la estoy despreciando. La adoro a Silvia”.

