Luego de debilitarse por todo el estrés que le causó la disputa legal y mediática que mantiene con Adrián Suar por los bienes de su separación (acciones de la productora Pol-ka), la diva contó su caso en lo de Susana y Suar replicó en un comunicado.

Desde la clínica, a varios días de esa nota, realizó un comunicado por Instagram en el que con una foto de ella en la camilla escribió: "Una vez que salga acomodo cajones de nuevo! Priorizaré mi vida y mis amores. Y las batallas seguirán sin que afecte mi cuerpo". Y ayer, tras recibir el alta, anunció que se tomará un tiempo para ella. "Ya paso la tormenta. Ya estoy parada en mi lugar. Perdí la ruta! Me enfermé mal. Hoy en plena recuperación voy en busca de lo que sé, siempre me hizo bien! Y bucear en otros aprendizajes", comenzó redactando.

"Todo es tranquilo y con su tiempo! Si bien me caracteriza la ansiedad, juro que en este proceso estoy escuchándome! Atendiéndome! Dándome prioridad. Desde el descanso, la Alimentación! Y fundamentalmente: respirar, caminar, meditar, observar, sentir! #30diasparami #30diasamorosos #mis30dias #yo #soloyo por primera vez. Tranquila y sin pausa. Siempre caminando hacia adelante", concluyó de forma reflexiva.

Por su parte, Gonzalo Heredia, otra figura de Pol-ka, pareció tirarle dardos a la actriz con quien trabajó en Los ricos no piden permiso. Dijo Heredia al ser consultado por su relación con Araceli: "Yo no soy divo ni estrella y hay personas que sí". En nota con los Angeles de la mañana se diferenció de su par porque "Yo dentro de los grupos trato de ser muy positivo". Y cerró diciendo que "Lo que a mí me pone contento es que en cada proyecto que me fui de Polka siempre me pasó que los técnicos me han despedido de una manera hermosa. Y no a todo el mundo le pasa eso".