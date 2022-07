El Polaco y Karina se emocionaron por los 15 años de su hija Sol

“Mañana son los 15 de Sol... ¡Qué fuerte! Cuando uno tiene una hija y es chiquita, siempre uno dice: ‘Mirá cuando cumpla los quince...’. Y lo ves como muy, muy lejano. Cuando llega el momento, te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Y a la vez como que frena el tiempo y te pones a recordar lo que era de bebé, cómo fue creciendo, en la mujercita en la que se convirtió...”, expresó Karina.

La Princesita se sinceró junto a su ex y aseguró que el nacimiento de Sol le "salvó la vida".

"Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue recontra dura y no tenía motivos. La música a mí me salvó, pero teniendo la música seguía totalmente depresiva y triste. Y a mí, Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. Y eso lo sabe Sol”, dijo entre lágrimas.

Por su parte, El Polaco dijo: "Con Sol me pasa lo mismo, comparto todo lo que dijiste. Y fue el primer motivo de mi vida para tener un rumbo, de cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Acepto todas las cagadas que me mandé, pero fue la primera vez que dije: ‘La vida no es todo llorar y tristeza'".

También tuvieron tiempo para recordar el momento en que se conocieron, cuando ambos empezaban a tener éxito en la movida tropical y el cantante dijo que ambos se cruzaron por intermedio de una mujer chaqueña.

"Ella me dijo que tenía un chico que estaba súper enamorado de mí y yo le dije que le mande un saludo. Me empezó a insistir y un día nos cruzamos en el programa", comentó Karina.

Y El Polaco le respondió: "Cuando yo te conocí, que te conocí en Jesse James… yo fui por casualidad ahí. Yo no fui a verte. Podía tocar cualquier grupo, pero me había tomado unas cervecitas y me quedé. Hice la cola para sacarme una foto con vos y te toqué el tobillo. Después, obvio, me enamoré".

"Fue una noche muy particular, de esas raras", reconoció la cantante durante el programa El Polaco, un viaje inolvidable, que se emite por la pantalla de América.