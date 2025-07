La inesperada enemiga que le surgió a la China Suárez: "Me encanta que sea corneta"

"Una tal Natasha rey ha salido a decir que Icardi tiene el pene pequeño. Eso a mí realmente no me gusta... No estoy de acuerdo en andar acusando a la gente por el tamaño del pingo que tenga. Uno nace con el pene que puede, que la vida le da. Dios te dice ´vos vas a ir con este pingo, mediano, grande, chiquito´", comenzó Eugenia, en su análisis sobre unos de los "temas del momento", desde sus redes sociales.

"Acusalo de estúpido, de inservible, de que... Pero acusar a alguien por el tamaño del pene, me parece que atrasa un montón. Lo que si me encanta es que la China sea corneta. Porque el que mal anda, mal acaba. El karma existe, ya lo dijo mi amiga Pau", lanzó la ex jugadora del reality show, que supo llegar hasta las instancias finales de la reciente edición de GH.

"Después sale icardi con una foto abriendo las manos en el Galatasaray como refutando. Tampoco hay que refutar tanto. En fin, no importa. Pero no hay que acusar a la gente por el tamaño del pene. No hay que ponerse en policía porque eso a mi no me gusta, posta, posta. Pero si me encanta que la China sea corneta. Si te metés con hombres casados y tenés obsesión por agarrar gente que ya está ocupada, te van a hacer lo mismo, mami", dijo Eugenia, sin vueltas, contra Suárez.

QUÉ LE DIJO ICARDI A LA CHINA SOBRE EL VI,O ÍNTIMO DE NATASHA

Según lo contado al aire por Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda. por América, la China le habría consultado directamente al jugador de fútbol sobre el origen de la grabación que está dando vueltas en redes sociales. Se trata de las imágenes íntimas que Natasha asegura haber intercambiado con Icardi.

“La China le preguntó a Icardi si eran verdaderas...". La respuesta de Mauro a María Eugenia fue que, no solo no tuvo ninguna comunicación con Rey, sino que el video había sido enviado a Wanda. Según la versión del futbolista, las imágenes se dio cuando aún estaba en pareja con la conductora, pero ambos se encontraban en distintos países. El estaba en Turquía y ella en Argentina.