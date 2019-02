“Nos han ofrecido salones, pero no queremos canje, no aceptamos canje. Si nos quieren hacer un descuento, buena onda. Pero no queremos postear. Nos parece demasiado’, aseguró el Pollo.

ADEMÁS:

Y al instante su novia lo chicaneó: “Y mirá que a él el chivo le cabe”. Y no solo la negativa del canje llamó la atención, sino que el menú es realmente llamativo.

‘Los salones te obligan a tener un menú. Pero la realidad es que las milanesas con papas fritas le gustan a todo el mundo. Es un menú que lo representa mucho a él y a mí también, porque dentro de la gastronomía hago una cocina simple’, comenzó diciendo Tefi, dándole paso a la aclaración del conductor.

Se viene un casamiento bien íntimo, con un menú tradicional al que según dijo el Pollo, habrá muchos famosos invitados desde Leo Montero, Maru Botana a Laurita Fernández y Pico Mónaco.