En el programa número 93, los participantes recibieron una carta cargada de emoción de su "yo" que participó en el primer programa del reality culinario que conduce Wanda Nara y le presentó al jurado su primera receta.

Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis les pidieron a los concursantes que reintentaran su presentación y la hicieran en una versión más evolucionada.

Embed

El ganador del desafío de la noche del primer martes de agosto se consagraría como el primer finalista de "MasteChef 2023".

Para la noche de la semifinal, Rodolfo Vera Caldeón preparó una sopa de anchoas con papa, puerro, panceta y crema, y en el momento de la degustación del jurado, el participante quiso explicar al detalle cómo evolucionó su plato, y lo primero que recalcó fue que la sopa pasó de ser de maíz a ser de anchoas.

image.png

"Hubiera preferido que no hables y probarlo porque está maravilloso cuando lo probás" le dijo Germán Martitegui, que agregó "Es verdaderamente un chowder, lograste que esté verdaderamente suave. Me parece que es una evolución tuya, tenés un sabor muy logrado, preciso y claro. Me gusta".

Embed

Al momento de la decisión final para el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, la "sopa evolucionada" crema de maíz con ajo puerro y huitlacoche de Rodolfo Vera Calderón fue lo mejor de la noche, lo que le permitió consagrarse como el primer finalista de "MasterChef 2023".

image.png

El periodista mexicano, especialista en realeza, se emocionó al recibir la chaqueta del certamen y aseguró que le dedicaba este momento a su familia, sus padres y principalmente su madre quien le transmitió su pasión por la cocina "También se lo dedico a una persona en particular, Teresa, la cocinera de mi casa, que desde que yo nací ella está ahí. Fue mi gran maestra, cuando llegaba del colegio yo la ayudaba en la cocina con lo que podía, siendo un niño" .