Su nuevo álbum "Cause and Effect", será el quinto de estudio del cuarteto británico y llega tras los dos discos solistas editados por su cantante Tom Chaplin.

“Hopes and Fears también fue un álbum de ruptura, pero se trataba de una ruptura cuando tenía 19 años. Es un poco diferente cuando eres mayor y tienes hijos: todo tu pequeño mundo se mueve de su eje", explican los integrantes de la banda.

Cabe destacar que el video de "The Way I Feel" fue dirigido por Kevin Godley, quien anteriormente estuvo a cargo del clip del exitoso single de la banda "Is It Any Wonder" y el lanzamiento en solitario de Tom "Still Waiting".

El nuevo single de Keane

Por su parte, Liam Gallagher también escogió el cierre de la primera semana de junio para presentar “Shockwave”, el primer tema de su nuevo disco “Why Me? Why Not”, sucesor del exitoso “As You Were”.

La canción surge con un riff bestial que evoca a The Who y T. Rex, antes de que Liam irrumpa en un hook incesante con su típica fuerza y veneno. “Tú me traicionaste, tuviste que retenerme”, canta, “podrías haber buscado el rayo del sol, pero pintaste todo de color negro”. Este va a ser el estribillo para el resto del año: “¡Está volviendo como una onda sísmica!”.

“Me siento animado”, dice Liam. “Animado por estar vivo, por hacer música, con ganas de empezar. Es bueno volver con música nueva porque puedo salir, hacer algunos shows y darle a la gente lo que quiere, porque eso es lo que hago. Seamos sinceros: es aburrido sin mí”.