Gaiteros en banda: 10º Encuentro Sudamericano

El encuentro se celebrará el próximo sábado 26 de abril, desde las 11 y hasta las 17:30 hs, en el Campus de la Escuela Escocesa San Andrés, ubicada en Uruguay 6199, Victoria, Provincia de Buenos Aires. En el lugar habrá foodtrucks, actividades para la familia, stands y espacio para hacer picnic.

Con jurados de primer nivel invitados especialmente de Escocia, las bandas competirán por el titulo de South American Pipe Band Champion en las categorías de Medley Selection, Quick March Medley y Highland Dancing.

El cierre del evento será un Gran Desfile con todas las bandas y nuestro "Scottish Legacy Parade" al cual podrán incorporarse los espectadores que lo deseen.

Si bien la entrada es libre y gratuita, la gente podrá colaborar con un bono contribución de valor voluntario, los fondos recaudados serán destinados a cubrir parte de los costos del evento y colaborar con la compra de instrumentos musicales para el proyecto de Scottish Legacy de la Escuela Escocesa San Andrés.

St. Andrew 's Society of the River Plate Pipe Band fue fundada en 1955, por iniciativa de Robert Dunsmore Ross, quien comenzó a dar clases de piping y drumming, junto a Jimmy Lees, teniendo su primer show en el Gathering of The Clans en octubre de 1955.

image.png La banda SASRP alrededor de 1957 - Primera fila: A. Micucci, W. Murchison, D. Ross - Segunda fila: A. Fraser, D. Andrews, A. Lean -Tercera fila: desconocido, J. Cowan, A. Mowatt - Bateristas: J. Lees (LD), R. Fraser (BD), R. Copnal (SD)

70 años de historia del St. Andrew´s Society Pipe Band, y del “Pipebanding” (Bandas de Gaitas escocesas) en Sudamérica.

En esta ocasión, el show constará de dos sets con temas tocados en el Band durante los años 1989 y 2002, junto a un sentido Amazing Grace homenajeando y agradeciendo a esos fundadores que hace 70 años tomaron la iniciativa y aquellos que siguieron el camino difundiendo el Piping y el Drumming, como lo fueron Alfredo Micucci, Alisdair Lean, Alfie Thompson, Lawrence Towers y Ian Thurn quienes nos dejaron recientemente y paras ellos, es este homenaje y agradecimiento.