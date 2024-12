El video de Rocío Oliva y Néstor Ortigoza a los besos en un boliche

En las imágenes se puede ver a la periodista deportiva y al ex jugador muy acaramelados, protagonizando un inesperado romance en plena noche porteña.

Rocío Oliva ganó enorme popularidad en los medios por su romance con el “10” que comenzó en 2010. La relación tuvo incontables idas y vueltas y hasta Maradona la acusó de robarle algunas pertenencias.

La joven no blanqueó romance alguno desde la muerte de Maradona. A finales del año pasado, se la vinculó con el productor televisivo José Nuñez, luego de la entrega de los Martín Fierro Latino en la misma ciudad costera. “Hay buenísima onda. Re bien, pero no hay más para decir que eso”, respondió meses más tarde.

Porque lo filmaron a los besos con Rocío Oliva, la ex de Maradona.

La denuncia de Lucía Cassiau: golpes y amenazas de Ortigoza

Lucía Cassiau, ex pareja de Néstor Ortigoza, publicó dos videos en sus redes sociales en los que mostró presuntos ataques contra ella efectuados por el ex futbolista. La mujer comenzó la grabación mostrando su labio ensangrentado por una agresión física. “Así me dejó. Me está cagando a trompadas”, reveló en la primera parte de la filmación.

Luego, agregó: “Le dije que no quería estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos”. En el video se observó a Ortigoza sentado en una silla detrás de su ex pareja.

Sin embargo, no fue el único mensaje de la ex mujer del jugador. Cassiau posteó un segundo video en el que se muestra como es, aparentemente, maltratada y golpeada. En el arranque de la grabación, su ex marido le arrojó el celular de un fuerte golpe. “No me filmes porque te mato”, expresó en su amenaza.

En el final del registro audiovisual, se escucha que el ex vocal del club de Boedo le pegó un cachetazo a la madre de sus hijos. Además, intentó quedarse con el teléfono móvil. Por otra parte, La institución encabezada por Marcelo Moretti se enteró del hecho y le exigió la renuncia a su cargo como vocal primero en la Comisión Directiva. “Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar”, sentenció el presidente de San Lorenzo de Almagro.

Por otro lado, la ex pareja del dirigente del Ciclón reforzó su denuncia respecto a la deuda de más de un millón y medio de pesos que Ortigoza mantiene con ella. Parte de esta suma corresponde a los alimentos básicos de los menores, un monto fijado por las autoridades y que, según fuentes judiciales, aún no fue abonado. La deuda restante corresponde a la cobertura médica de los niños, cuya cuota dejó de pagar el exjugador-