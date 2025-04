George Lucas contó por qué Yoda habla de esa forma

Le preguntaron al consagrado director estadounidense por el modo particular de expresarse de Yoda, quien suele prescindir de la estructura típica de las frases y hace sus profundas reflexiones al revés.

Por ejemplo: “Seres luminosos somos nosotros”; “Ira, miedo, agresión: el Lado Oscuro son ellos”; y “Guerras no te hacen grande”. Todo eso se hizo intencionadamente, explicó Lucas, para asegurarse de que el público de las películas prestara atención.

“Si lo hablas como el inglés regular, la gente no lo escucha tanto,” dijo Lucas, “Pero si tienes un acento, o es muy difícil entender lo que dice, se concentran en lo que está diciendo.”

El creador de Star Wars añadió: “Él era básicamente el filósofo de la película, así que hablaba de todas esas cosas. Tuve que arreglármelas para que realmente la gente lo escuchara, especialmente los niños de 12 años.”

La primera aparición de Yoda en el universo de Star Wars fue en ‘El Imperio Contraataca’, cuando Luke Skywalker (Mark Hamill) busca al Maestro Jedi para aprender los caminos de la Fuerza. Yoda fue interpretado (o controlado) por el legendario titiritero y actor Frank Oz, quien retomó el papel en ‘El Retorno del Jedi’ y continuó dándole voz al personaje en las películas, durante las precuelas y secuelas de Star Wars.

"Andor" regresa a Disney+ y lleva a "Star Wars" a nuevos y rebeldes territorios

"Andor" regresa para su segunda temporada en Disney+ con un estreno de tres episodios el martes y con el peso de la galaxia de "Star Wars" aparentemente sobre sus hombros.

Pero el creador Tony Gilroy dice que él y sus colaboradores sintieron poca presión por parte de Disney y Lucasfilm mientras buscaban contar la historia de un creciente resentimiento revolucionario contra el Imperio Galáctico y el nacimiento de la Alianza Rebelde, que conduce a los eventos de la película de 2016 que él escribió, "Rogue One".

"No recibimos notas creativas sobre esta serie", dijo Gilroy, cuyo extenso currículum como guionista también incluye cuatro películas de la franquicia "Bourne" y la nominada al Oscar en 2007 "Michael Clayton", que también dirigió. Gilroy dijo a The Associated Press que "nunca había tenido tanta libertad antes, incluso en películas con corte final en las que trabajé. La amplitud fue asombrosa".

La próxima temporada, cuya producción se retrasó por las huelgas de Hollywood en 2023, llega con grandes expectativas de los fans que se han sentido decepcionados con otras ofertas recientes de televisión de "Star Wars", sin nuevas películas lanzadas en la franquicia en seis años.

Los nuevos episodios trazan cómo la chispa encendida en Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, en la primera temporada de 2022 se extiende por la galaxia. Y lo hacen con personajes y arcos que rara vez se encuentran en este ámbito antes.

"Esta segunda temporada trata sobre todas las capas, y el clima social y político que necesita suceder para que estalle una revolución, para que exista una rebelión", dijo Luna a la AP. "El universo de 'Star Wars' nunca se detuvo a contar la historia de estas personas comunes que se vuelven cruciales para la historia que conocemos".