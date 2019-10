Las elecciones definitivas llegaron y la televisión fue, otra vez, uno de los recursos más usados por los ciudadanos para comenzar a conocer las primeras tendencias de los resultados. Tras el cierre de los comicios, a las 18, la tradicional boca de urna empezó a rondar por los canales, ante las expectativas de los televidentes.

El primero en brindar resultados del escrutinio fue Crónica TV, el cual, para no romper la veda, optó por un graph que decía "Argentinos 52 - Boca 34", en referencia a Alberto Fernández, reconocido hincha del "Bicho" de La Paternal, y Mauricio Macri, ex presidente del Xeneize y emblema de aquel club. Además, segundos antes de las 18, lanzaron su clásica placa roja con solo dos palabras: "Alberto presidente", dando la contundente sensación de que los resultados, a pesar de no tener datos oficiales, ya eran irreversibles para el oficialismo.

En TN/El Trece, con la conducción de María Laura Santillán, Marcelo Bonelli y Diego Leuco, fueron un tanto más cautelosos. "Ventaja de Alberto Fernández en todo el país. En la Provincia se impone Kicillof", anunciaron.

América/A24, por su parte, contó con la conducción de Luis Novaresio y Antonio Laje, quienes, ni bien cerraron los comicios, comunicaron: "Formalmente se ha terminado un nuevo proceso electoral, que saludamos", al tiempo que, a la espera de datos oficiales, agregaron: "La pregunta es si hay alguien que ya se siente ganador en este momento".

Además, en C5N, antes de ir al móvil en el centro de cómputos los periodistas Pablo Duggan y Lucila Trujillo, indicaron: "Cerró la votación para presidente del año 2019, en horas nada más sabremos quién va gobernar el país, la Argentina, en los próximos cuatro años".

En la TV Pública, Gisela Vallone, María Areces, Gustavo López y Damián Glasz realizaron la cobertura especial y esperaron a la publicación de los primeros resultados oficiales antes de dar a conocer las tendencias.

Por otro lado, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, dos de las grandes figuras del canal Telefe, comunicaron a sus televidentes el cierre de los comicios. "Son las seis de la tarde, estamos en condiciones de afirmar que cerraron los comicios presidenciales en todo el territorio nacional", señaló el reconocido periodista.

"Los argentinos eligen presidente. Si los resultados son similares a las primarias, Alberto Fernández se consagraría presidente electo hoy", añadió.

Finalmente, en Canal 26 contaron con una mesa de periodistas. "Acaba de cerrar la votación y la expectativa ahora está en el Frente de Todos", anunciaron a las 18, para posteriormente dirigirse al móvil en el búnker de la agrupación liderada por la fórmula Fernández-Fernández.