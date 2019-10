Emilia Mernes: "Se vienen muchas más canciones"

En un mano a mano con Diario Popular la cantante teen hablo de los comienzos de su carrera y como fue grabar con sus amigos. También da a conocer su opinión respecto al empoderamiento en la actualidad de las mujeres y la búsqueda constante de encontrar su estilo y sello propio como cada cosa que lanza u realiza. Íntegramente innovadora, Mernes contó además el manejo de las redes y las colaboraciones con distintos artistas que se seguirán sumando a sus nuevos temas. Al parecer quedo muy atrás ese paso fugaz por la banda uruguaya Rombai de la artista entrerriana de la ciudad de Nogoyá que adelanta "estoy muy feliz con todo lo que esta pasando". Para que se comprenda un poco Emilia pasó de subir unos videos en su instagram con su guitarra a cantar en un segundo show en el mítico Luna Park. "Mi carrera arrancó cuando subía covers en instagram y de un día para otro un productor, bueno el cantante de Rombai me descubrió así que fue increíble eso, me cambio la vida rotundamente. Ahora estoy solista con mi ultimo sencillo No soy Yo que en un mes ya tiene mas de diez millones de reproducciones y eso es muy loco porque tengo dos canciones nada más, así que se vienen muchas más quiero apurarme para lanzar más", explico la cantante.

Los artistas invitados para el vídeo fueron la actriz, modelo y cantante Oriana Sabatini, el cantante Johann Vera y también aparece Joel Pimentel, uno de los miembros de la banda internacional CNCO. Metiéndonos un poco en el detrás de escena del vídeo, Emilia dijo: "la canción habla de los excesos del alcohol y la típica excusa... ‘te acordas de Emilia lo que hiciste ese día y yo... nooo si fue el alcohol, es la excusa (risas). Es muy loco poder filmar con mis amigos y con Darrel que es una artista terrible y que le dio el toque que le faltaba a la canción, ese flow. Así que estoy muy feliz con el resultado".

Luego de haber pasado por la entrega de los Latin American Music Awards en el Dolbhy Theatre en Hollywood con una carta de presentacion y aceptación extraordinaria de parte del publico y de sus colegas, Mernes continúa trabajando y adelantó que "se vienen colaboraciones con artistas por ejemplo con Seba Yatra, Camilo, Dimitri Vegas & Like Mike que son unos djs muy importantes reconocidos mundialmente". Por si le faltara algo a esta joven además es compositora: "El tema Bloqueo de Lele Pons es mi letra y Nada es Increíble. Hay otras canciones que van a grabar otros artistas dentro de poco también pero no puedo adelantar nada (risas)", deslizo la artista.Sin dudas que la parte innovadora de esta joven artista lo hace notar en cada movimiento que realiza tanto en sus videos como en sus redes. "Me gusta mucho esto de pensar como otro tipo de ideas, justamente la idea es diferenciarme del resto, quizás también estoy en la búsqueda de un sonido particular, como de una imagen, una identidad, estoy todo el tiempo en eso del proceso creativo que es lo que más me gusta y se vienen también muchas canciones. Voy a presentar unas baladas que con mi guitarrita en instagram por lo general subo las canciones. Pero sí, es como que todo el tiempo estoy en búsqueda de cosas nuevas", finalizó.