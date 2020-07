“Están yendo contra todos los dividendos de mi madre”, aseguró, en referencia a Blanca Álvarez de Toledo -segunda esposa de Mitre-, en diálogo con Confrontados.

Días atrás, como invitada de Los Ángeles de la Mañana, la famosa reveló algunos detalles de la particular relación que mantenía con su progenitor. Incluso narró una anécdota desconocida que aconteció durante su casamiento con Darío Lóperfido que dejó a Ángel De Brito y todo su equipo boquiabierto.

Mitre aseguró que durante esa boda tan esperada, Bartolomé la interrumpió con un comentario hiriente que abrió una herida que todavía no ha cicatrizado. “Cállate, el protagonista soy yo”, le habría dicho en medio de la celebración. "¡Pero la que se casa soy yo!", le habría contestado la mediática heredera.

Pese a los chispazos, la participante de Cantando por un Sueño reconoce cuánto lo amó y cuán difícil fue sobreponerse a su partida. "Ese era... Hice un duelo, tuve días muy oscuros y unas seis o siete noches sin poder dormir. Me pude despedir, la dije: 'Te amo, te amo, te amo'", reflexionó. "Él era el que me defendía a mi de todo, cuando estaba él no se me animaban", sentenció,

Esmeralda Mitre en LAM - compacto

