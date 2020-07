Hernán Drago reveló cuánto dinero le ofrecieron por una noche de sexo

“¿Cuánto te llegaron a ofrecer por una noche de pasión con vos?”, preguntó Pampita. Y Drago respondió: “En el exterior sí, fue en dólares, que es lo que mueve la aguja. Fueron 10 mil dólares”.

“Hoy está para pensarlo, ¿no? Por como está el cambio… Bah, no sé”, reflexionó Pampita.

“Cuando me ofrecieron eso estaba en pareja, pero como contrapunto, de haber estado soltero esa chica no me tenía que ofrecer ni un dólar para pasar una noche con ella. Aparte, me la baja un poquito que me ofrezcan plata”, remató Drago.