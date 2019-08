La noticia fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito, en su cuenta de Twitter del programa de canal Trece, Los Ángeles de la Mañana.

“Varias actrices reconocidas se bajaron de 'Actrices Argentinas' y formaron otra agrupación: LAS BOLTEN. Se separaron por no sentirse apoyadas en distintas causas. Entre ellas, Valeria Bertuccelli, Érica Rivas, Laura Novoa y Flor De La Ve. Rivas y Bertuccelli por no ser apoyadas en sus denuncias contra Darín. Flor de la Ve por el caso Lanata, y Novoa por estos casos”, comentó.

De Brito, en su hilo de la red social, también hizo referencias a las acusaciones de Érica Rivas y Valeria Bertuccelli por maltrato a Ricardo Darín y las quejas de Natacha Jaitt por no sentir apoyo del colectivo en la denuncia por violación que realizó antes de morir.

“Rivas y Bertuccelli por no ser apoyadas en sus denuncias contra Darín. Flor de la Ve por el caso Lanata, y Novoa por estos casos y @NatachaJaitt están en contra de la verticalidad del otro grupo. También Romina Gaetani, Gloria Carrá, Norali Gago, Victoria Carreras, entre otras”, agregó el conductor.

Cabe destacar que, días atrás, Flor de la V sorprendió al reconocer que había tomado la decisión de abandonar el colectivo: “Yo formaba parte, pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren", acusó la capocómica.