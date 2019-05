Escándalo: el mal carácter de Diego Maradona infartó a su suegra

Ayer trascendió una versión de un conflicto sin precedentes en la familia. Luis Ventura en el ciclo Involucrados (América) contó un nuevo capítulo en la vida amorosa del ex crack en México, país donde reside con la dirección técnica del equipo Dorados de Sinaloa.

“Diego le puso un límite a su hijo Dieguito Fernando, y a su suegro no le gustó este proceder y se enfrentó al ex jugador diciéndole que Dieguito no está acostumbrado a que le hablen así", contó Ventura.

"Esto provocó una discusión que derivó en gritos e insultos. La que presenció este mal momento fue la madre de Verónica que al verlos discutir se puso tan mal que sufrió un infarto, fue llevada de urgencia al hospital y ahora se encuentra en terapia intensiva y con respirador artificial”, concluyó.

Dieguito Fernando padece cierto retraso madurativo y, según Ventura, el director técnico “cree que el nene puede entender todo y no es así. es una criatura y él hace mucho que no está acostumbrado a convivir con chicos”.

Mientras Maradona -en palabras de Ventura- no puede dominar su carácter irritable, ayer su ex mujer Claudia Villafañe publicó en las redes sociales una foto con sus dos nietos: Benjamín Agüero y la beba Roma Caldarelli.