Comienzos en el rock, con ayuda de papá y de todo Escobar

Mate es emprendedor como el padre, guitarrista y tiene una banda que se llama Save the Population (obviamente, no tocan folclore), nombre que alude a la famosa canciòn de The Red Hot Chilli Peppers. Es sabido que los comienzos de un artista son difíciles. Por eso, el papá intendente de Escobar decidió darle un espaldarazo a su hijo haciendo que su banda tocara en muchos de los actos y festivales organizados con fondos públicos que el municipio ofrece y en el que contrata a cantantes y bandas consagradas como Miranda que se presentó en el mini estadio de Garín el 19 de octubre del año pasado.

Aunque no se cuenta con información disponible sobre los recursos de los vecinos de Escobar asignados a esos eventos, obviamente Mate y sus compañeros de banda deben haber actuado ad honorem (gratis).

La exigente y costosa capacitación de un piloto

Es indudable que Junior (Mate) heredó de su padre el espíritu inquieto y, como reza el refrán popular, "lo que se hereda, no se roba" más allá de que se trate o no de una partición de la herencia en vida.

Tanto Ariel como a Mate, les gusta volar alto. Mientras el intendente de Escobar quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023, su hijo se conforma con surcar los cielos en avión, por lo cual, pese a su corta edad ya cuenta con la licencia de piloto.

Como un padre sensible, comprensivo y con dinero, que es Ariel Sujarchuk, está ayudando a su hijo a pagar su carrera de piloto. El pago de las primeras 40 horas de instrucción y de vuelo necesarias para que Mate tenga su brevet (sin contar la campera que luce en las fotos promocionales de su programa de TV), demandan alrededor de 8.000 dólares (200 dólares por hora). Además, si se quiere conseguir la licencia de piloto comercial, se deberán pagar otras 160 horas de vuelo, es decir, otros 32 mil dólares. Por supuesto, esa tarifa es para escuelas de aviación equipadas con simuladores y aviones de última generación. También pueden conseguirse tarifas más económicas, en lugares como el reconocido Aeroclub de Escobar.

Mate conductor

El domingo 12 de julio marca un nuevo hito en la vida profesional de Mate Sujarchuk. A las 11.30, y por Canal 9, debutará como co-conductor del programa Mood, junto a la modelo Macarena Lemos.

Según informaron los productores de Mood , éste "será un programa de tipo lifestyle, un concepto en el que muchas personas comparten experiencias personales relacionadas a moda, decoración, viajes y ocio, que apuesta a una transformación de la estructura tradicional de la TV en pleno contexto de coronavirus y distanciamiento social obligatorio".

Los chicos crecen y se convierten en hombres y superan a sus mayores. Hasta hoy, Mate es "el hijo del Intendente". Sin darnos cuenta, algún día no muy lejano, diremos: "Ariel Sujarchuk, el papá de Mate".