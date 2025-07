La bronca de Sabrina Rojas con Luciano Castro por el faltazo al cumple de la hija que tienen en común

image.png

“Siempre y para siempre. Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, escribió Sabrina, junto a una imagen en la que aparece en el momento de la torta con su hija y su hijo menor, Fausto.

“Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. ¡Las personas eligen, yo los elijo siempre!“, continuó la mendocina.

Poco después subió un video suyo en la fiesta, en el que aparece bailando y con un mensaje cargado de ironía.

“¿Yo? ¡Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida! Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella", lanzó.

“Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz”, concluyó.

Sabrina eligió una temática cuidada para agasajar a su hija en su cumpleaños número doce, sumando globos, luces y una ambientación soñada.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales mostraron la dedicación puesta en cada detalle de la decoración, así como la alegría de la cumpleañera y los invitados.

Por qué Jimena Barón le puso Arturo a su hijo

Jimena Barón sorprendió al elegir el nombre Arturo para su bebé y, frente a las reiteradas consultas, decidió contar el motivo de esa elección con su pareja, Matías Palleiro.

“Arturo es el nombre que yo tenía de toda la vida. Yo, re Susanita, siempre quise ser mamá y a los 15 años hice un bordado para mi hija, que decía Helena, que era mi nombre de nena”, empezó a contar Jimena, que tuvo a su bebé el pasado 13 de junio.

“Arturo siempre fue mi nombre de varón. ¿Por qué? Por el Rey Arturo. Porque siempre imaginé que mi hijo sería el Rey de mi vida. Y también gustaba porque Arturo tiene sabor a mate. ¡Arturo! Es argentino. Es corto, es fuerte”, explicó la actriz.

“Sí, Arturo, tiene un dejo a un buen mate. Me pareció argentino, con tierra… Es como un ‘hablalo con Arturo’. Es como que te cagás. Esa sensación”, continuó.

Luego Jimena explicó por qué si le gustaba tanto el nombre no lo usó hace 11 años con su hijo mayor, Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

A 11 años del nacimiento de su hijo Morrison “Momo” Osvaldo, Jimena Barón aprovechó el video para contar que ella no eligió el nombre de su primogénito. Fue su expareja Daniel Osvaldo.

“Entiendo la sorpresa. Morrison, y dicen ¿cómo le va a poner a su otro hijo Arturo? El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison. Yo le puse Momo. Pero Morrison no fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, aseguró. “Si bien me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo. El mío era Arturo, de siempre”, concluyó Jimena Barón.