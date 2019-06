Esmeralda Mitre, durísima contra su ex Darío Lopérfido

Desde su separación de Lopérfido (55) en febrero de 2018, Esmeralda (37) eligió no dar demasiados detalles de la ruptura que aseguró en su momento que había sido en buenos términos, luego de ocho años de novios y tres de casados.

Semanas atrás, cuando se conoció la noticia de que Lopérfido sería papá por primera vez, Esmeralda reveló por primera vez los motivos del divorcio: "Darío mismo me lo contó. Él quería tener hijos y fue una de las razones por las cuales nos separamos. La principal, era que yo no quería tener hijos por ahora. Yo congelé óvulos a los 33 años. Tengo 37 y no quería tener hijos hasta después de los 40. Eso estaba decidido y era uno de los temas", aseguró la actriz.

Pero ayer, Mitre sorprendió a sus seguidores de Twitter al lanzar una catarata de fuertes y misteriosos tweets contra Lopérfido. Sin aclarar el motivo específico de su enojo, expresó: "Darío, hoy serás bloqueado por antiético y traicionar a la familia. Te deseo lo mejor, como siempre lo hice. Vos arruinaste una relación donde una exmujer te defendía a muerte. Hasta acá llegué. Y vos sabés bien por qué. Me fallaste #YaNoTeVoto" y concluyó: "Ya lo solté. Lo que no suelto son las traiciones. Yo siempre fui leal como nunca en mi vida".