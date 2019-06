Tras el retuit de la panelista de LAM, la modelo y el conductor negaron públicamente un supuesto affaire.

Esta semana la joven rememoró esta incómoda situación en diálogo con la revista Gente. "Cada tanto te caen bombas, como la que tiró Yanina Latorre en Twitter cuando te acusó de ser amante de Antonio Laje", le dijo la periodista.

Sincera, Sofía contó que la situación la incomodó muchísimo y explicó por qué. "Sí, y no me gustó ni un poco, porque yo no me meto con nadie", comenzó diciendo.

Y cerró: "No sé si la inventó o la escuchó, pero que diga que estoy en un trabajo por salir con alguien no estuvo bien, porque yo la remé desde muy abajo".

Sofía no se olvida de aquella bomba... y seguro que en algún momento se la devuelve, pero al menos tuvo el buen gusto y la decencia de no hacerlo con el recordado affarire de Diego Latorre y la fallecida Natacha Jaitt.

En su momento, éste fue el intercambio de tuits: