Estar alejado de sus hijos es el mayor dolor de Claudio Caniggia

"Yo pongo el pecho ante cualquier situación, y sé que en muchas de estas situaciones tengo razón. Siempre voy a ir con la cabeza levantada", aseguró el ex futbolista de Boca Juniors y River Plate en una entrevista con Matías Martin para Basta de todo (FM Metro 95.1) en la que insinuó que su ex pareja les llenó la cabeza a sus hijos y reiteró que las acusaciones que la mediática realizó son mentira.

"Les han contado historias que no son, los han manipulado. Eso no está bien y jurídicamente no se puede, no los podés involucrar en una separación entre un hombre y una mujer, ninguno de los dos puede", afirmó el "Pájaro".

El ex futbolista quiso evitar entrar en más polémicas con ellos y dijo: "Ellos serán siempre mis hijos igualmente y nunca diré nada en contra de ellos, pero obviamente no es una situación linda, es desagradable. Supongo que me conocen un poco y cada uno sabrá, o el futuro lo dirá. El que no tiene la opinión que yo esperaría, no hablará ahora pero espero que en algún momento se dé cuenta. No voy a decir nada si alguno de mis chicos esté en contra o si dicen algo que me duele. Yo los voy a querer siempre, después veremos si recapacitan. Ellos saben quién soy yo", sostuvo el ex delantero de la Selección Argentina, que también dijo que haber visto a Nannis en el programa de Susana Giménez fue "como mirar algo surrealista".

Lo cierto es que el tema sigue subiendo y cada vez son más fuertes los cruces y aún no se resolvió el tema legal que tanto preocupa al Pájaro ya que Mariana Nannis en su momento habló de una demanda millonaria en dólares. Sigue la guerra y el escándalo.