Crítica | Terminator Destino Oculto: viejos conocidos

La sexta entrega de Terminator retoma la trama de la segunda película para crear una nueva distopía, más aggiornada a los tiempos actuales

Después de Terminator Genesis (Terminator Genisys, 2015), lo más lógico era no seguir haciendo películas de esos personajes. A ver, después de ese “copy paste” que fue Terminator 3 La Rebelión de las máquinas (Terminator 3 Rise of the Machines, 2003), Terminator: La Salvación (Terminator Salvation, 2009) y la serie Terminator: The Sarah Connor Chronicles, no había muchas más vueltas que darle.