Las imágenes exclusivas que se verán en esta Edición Especial COVID19 son muestra de la entrega y la humanidad de estos héroes anónimos, personas que con sus propias manos y corazones defienden la salud de miles de personas en el país y que con ello ayudan a combatir a nivel mundial una de las pandemias más peligrosas vistas por la humanidad.Esta edición especial, de media hora, reflejará el impacto del coronavirus en diferentes áreas de una metrópoli como lo es la ciudad de México: hospitales, escuadrones de urgencias, las fuerzas de seguridad que resguardan a la ciudadanía en la cuarentena y cómo ha afectado económica y socialmente distintos sectores: desde restaurantes, comercios y empleos informales, hasta las empresas locales que ante el desabastecimiento de los tapabocas deben trabajar incansablemente para colaborar con la emergencia sanitaria.

En este especial, A&E muestra la realidad desde otro ángulo y brinda una experiencia única dando acceso en primera fila a una situación real, sin filtros, gracias a los profesionales de la salud que a través de cámaras GO PRO nos muestran lo que sucede en diferentes áreas de un hospital Covid 19.

“Para A&E es un orgullo el poder realizar este programa especial sobre la pandemia con acceso único e inédito. Metrópoli es una producción original de A&E que nos presenta la realidad de México, tal y como es, revelando el drama humano de nuestros verdaderos héroes como el personal médico y de enfermería que hacen lo imposible para salvar vidas cada día.” comentó Carmen Larios, Head of Content A&E Networks.

Gustavo A. Madero, al norte de la ciudad, es una de las alcaldías con mayor número de habitantes afectados por coronavirus. En la demarcación está ubicada la basílica de Santa María de Guadalupe que, por primera vez en su historia, tuvo que cerrar sus puertas a raíz de la pandemia. En esta alcaldía se encuentra el Hospital Juárez de México, una de las instituciones de salud con más historia del país. Debido a la pandemia, el hospital Juárez llevó a cabo varias reformas para reconvertirse en un centro de emergencias COVID-19, asignando 750 profesionales de la salud a la nueva área COVID-19, donde más de 200 enfermeras se ocupan de las áreas reorganizadas de urgencias, hospitalización y terapia intensiva para pacientes del coronavirus, arriesgando su propia vida ante la pandemia. METROPOLI, CIUDAD DE MEXICO con su equipo de producción experto en situaciones de reality y gracias a las cámaras go pro utilizadas por los propios médicos, nos mostrará la transformación que llevó a cabo la institución para poder atender en las mejores condiciones a los pacientes, además de reflejar cómo de una manera coordinada se llevan a cabo los traslados y protocolos de seguridad dentro del hospital. En este especial se puede ver por primera vez los dedicados cuidados que reciben los pacientes de Covid 19 por parte del personal médico y su paciencia para tranquilizar a los enfermos. Aquellos que se encuentran conectados a un respirador están en su mayoría acostados boca abajo en posición ‘prono’, que se considera “una de las medidas terapéuticas más importantes para poder mejorar el estado respiratorio de los pacientes afectados por el virus”, según declara el personal de salud.La pandemia mundial puso a esta metrópoli en pausa en la que circulaban 20 millones de personas y cinco millones de autos. Luego de la declaración de la emergencia sanitaria y la suspensión de actividades no esenciales, miles de empresas y comercios quedaron a puertas cerradas y con la incertidumbre apoderándose de la urbe. Debido a la emergencia decretada por la pandemia se cerraron aproximadamente el 90% de los negocios de la capital mexicana y se estima que la suspensión de actividades para las empresas no esenciales podría ocasionar la pérdida de más de 700.000 empleos tan solo durante el primer mes de la emergencia sanitaria.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) informó que a nivel mundial existe una escasez de equipos de protección personal: batas, guantes y cubre bocas. Esta situación se debe en gran parte a China produce aproximadamente la mitad de las mascarillas sanitarias del mundo, cerca de 20 millones diarias y, ante la pandemia, limitó esa exportación para reservarlos para sus habitantes. México no es la excepción en la falta de estos insumos y las empresas locales deberán seguir trabajando de manera incansable ante el desabastecimiento. METROPOLI EDICION ESPECIAL COVID-19 ingresa en una de las fábricas locales mexicanas más grandes de producción de barbijos que, en un turno de diez horas aproximadamente realiza 60.000 cubrebocas, y que ayuda a cubrir la alta demanda y el desabasto.

Miguel Hidalgo es una de las alcaldías más afectadas por el virus en el inicio de la pandemia. La cifra de contagios es atacada fuertemente en el corazón comercial y gastronómico del país, sanitizando las calles y avenidas principales de la zona. De la mano de agentes sanitarios, METROPOLI, CIUDAD DE MEXICO muestra cómo se lleva a cabo todo el proceso de descontaminación en las principales avenidas, donde se utilizan alrededor de 800 litros de desinfectante.

METROPOLI, CIUDAD DE MEXICO – COVID-19 es un programa dedicado al personal médico, las enfermeras, al personal sanitario, de seguridad y de emergencias, principales héroes inmediatos contra el COVID-19 . ”Nuestra misión, nuestro trabajo, es salvaguardar la integridad física de las personas”, cuenta un oficial de seguridad, al tiempo que el director del Hospital Juárez de México, Dr. Martín Antonio Manrique, agrega: “Nosotros también somos seres humanos. Y mi familia está angustiada, preocupada, porque vengo a diario al hospital. Pero nosotros debemos estar en la primera línea con toda la actitud”.

Cabe destacar que A&E además está emitiendo la segunda temporada de METRÓPOLI: CIUDAD DE MEXICO, producción original donde las cámaras de A&E recorren esta enorme ciudad llegando a zonas donde pocas producciones se atreven a transitar, documentando - con cámaras sujetadas a su cuerpo - la agotadora labor que ejecutan sin descanso agentes de seguridad, de emergencias y de salud. Acompaña a las fuerzas policiales de la ciudad en las aventuras más arriesgadas para combatir el delito y el crimen organizado, vive la adrenalina junto a los especialistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y conoce los rostros de estos héroes incansables, quienes dedican su vida para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y asistir a los pedidos de auxilio más insólitos en una de las zonas más agitadas del orbe, una verdadera y gigantesca metrópoli.